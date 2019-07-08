Синоптики назвали рекордным паводок в Иркутской области

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Паводок в Иркутской области стал рекордным по количеству выпавших осадков и по уровню вышедших из берегов рек.
Синоптики назвали рекордным паводок в Иркутской области
  • © Кирилл Шипицин
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Иркутского гидрометцентра. 

«Исторический максимум для населённого пункта Икей Тулунского района по осадкам был зафиксирован в этом году за 25—27 июня. За эти дни выпало 218 мм осадков — это 370% от месячной нормы. Если посмотреть предыдущие исторические максимумы, а период наблюдения у Икея с 1936 года, то примерно подобное было в июне 1940 года, но тогда 150 мм выпало за месяц. В июне месячная норма для Икея 50 мм», — сказала замначальника гидрометцентра Юлия Янькова.

По её словам, обычно самый дождливый месяц в Иркутской области — июль, но в июне июльские нормы были превышены в два раза.

Ранее сообщалось, что число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Более 400 человек были госпитализированы. URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

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