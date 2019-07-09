В Роструде рассказали, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

В Роструде пояснили, в каких случаях работодатель может отказать сотруднику в отпуске.

Как сообщает «Российская газета», положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если предоставление отпуска может негативно сказаться на ходе работы предприятия.

Как уточняется, в такой ситуации отложенный отпуск нужно будет использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Кроме того, работодатель может отозвать работника из отпуска. Как добавили в ведомстве, в этом случае не использованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

В Роструде подчеркнули, что не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд запрещено.

Ранее в Роструде объяснили, как работодатели должны оплачивать труд тех, кто, оставшись на рабочем месте, одновременно выполняет свои обязанности и обязанности ушедших в отпуск коллег.

Также в ведомстве напомнили, что ежегодный оплачиваемый отпуск россиян должен составлять 28 календарных дней, при этом как минимум одна часть отпуска должна иметь продолжительность не менее 14 дней.