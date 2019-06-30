В Роструде напомнили порядок ухода в отпуск

В Роструде напомнили, что ежегодный оплачиваемый отпуск россиян должен составлять 28 календарных дней, при этом как минимум одна часть отпуска — составлять не менее 14 дней. Об этом сообщает «Российская газета».

В ведомстве отметили, что руководители и работники образовательных учреждений имеют право на удлинённый отпуск, продолжительность которого может составлять 56 календарных дней. При этом длительность отпуска директоров и воспитателей детсадов может составлять 42 календарных дня.

Отмечается, что, согласно Трудовому кодексу, по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на несколько частей, данный вопрос должен решаться лишь по соглашению сторон и в рамках трудового договора.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда не исключил установления в будущем четырёхдневной рабочей недели.