В Роструде напомнили порядок ухода в отпуск

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В Роструде напомнили, что ежегодный оплачиваемый отпуск россиян должен составлять 28 календарных дней, при этом как минимум одна часть отпуска — составлять не менее 14 дней. Об этом сообщает «Российская газета».
В Роструде напомнили порядок ухода в отпуск
  • Reuters
  • © Nacho Doce

В ведомстве отметили, что руководители и работники образовательных учреждений имеют право на удлинённый отпуск, продолжительность которого может составлять 56 календарных дней. При этом длительность отпуска директоров и воспитателей детсадов может составлять 42 календарных дня.

Отмечается, что, согласно Трудовому кодексу, по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на несколько частей, данный вопрос должен решаться лишь по соглашению сторон и в рамках трудового договора.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда не исключил установления в будущем четырёхдневной рабочей недели.

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