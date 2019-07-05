В Роструде пояснили схему выплат работающим за отпускников

В Роструде объяснили, как работодатели должны оплачивать труд тех, кто, оставшись на рабочем месте, одновременно выполняет свои обязанности и обязанности ушедших в отпуск коллег.

Как пишет «Российская газета», с работником должен быть заключён отдельный трудовой договор.

Подчеркивается, что продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.

Соответственно, оплачиваться работа по совместительству должна пропорционально отработанному времени.

В отличие от совместительства совмещение профессий или должностей имеет место в рамках одного трудового договора, и работа выполняется в режиме обычного рабочего времени.

Такая работа также должна оплачиваться, сумму необходимо прописать в дополнительном соглашении.

Ранее в Роструде напомнили, что ежегодный оплачиваемый отпуск россиян должен составлять 28 календарных дней, при этом как минимум одна часть отпуска — составлять не менее 14 дней. В ведомстве отметили, что руководители и работники образовательных учреждений имеют право на удлинённый отпуск, продолжительность которого может составлять 56 календарных дней. При этом длительность отпуска директоров и воспитателей детсадов может составлять 42 календарных дня.