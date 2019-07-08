В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД

Короткая ссылка
Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД
  • © sledcom.ru

«Главным следственным управлением Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу 15 должностным лицам МВД по Кабардино-Балкарской Республике предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных... ст. 210 УК России и... ст. 290 УК России», — цитирует Петренко ТАСС.

По данным следствия, в качестве главы преступного сообщества выступал заместитель начальника республиканского управления ГИБДД.

Петренко уточнила, что в настоящее время задержаны 14 обвиняемых, ещё один фигурант по данному уголовному делу находится в международном розыске.

В конце мая в Кабардино-Балкарии задержали 13 сотрудников МВД, которые в 2017—2018 годах получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».

В конце марта URA.RU передавало, что у торгового комплекса в Челябинске задержали полицейских во время получения взятки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить