В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД

Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу 15 должностным лицам МВД по Кабардино-Балкарской Республике предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных... ст. 210 УК России и... ст. 290 УК России», — цитирует Петренко ТАСС.

По данным следствия, в качестве главы преступного сообщества выступал заместитель начальника республиканского управления ГИБДД.

Петренко уточнила, что в настоящее время задержаны 14 обвиняемых, ещё один фигурант по данному уголовному делу находится в международном розыске.

В конце мая в Кабардино-Балкарии задержали 13 сотрудников МВД, которые в 2017—2018 годах получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».

В конце марта URA.RU передавало, что у торгового комплекса в Челябинске задержали полицейских во время получения взятки.