Суд в Свердловской области арестовал водителя взорвавшегося бензовоза

Суд в Свердловской области принял решение арестовать на два месяца водителя бензовоза, попавшего в ДТП, в результате которого погибли четыре человека и ещё 11 получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Состоялось заседание суда... Судья рассмотрела материалы полиции и арестовала водителя бензовоза на два месяца, до 7 сентября текущего года», — приводит РИА Новости слова руководителя пресс-службы Валерия Горелых.

Ранее сообщалось, что двух пострадавших в ДТП с участием бензовоза в Свердловской области в тяжёлом состоянии доставили в больницы Екатеринбурга.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело, региональная прокуратура начала проверку.

Инцидент произошёл на 44-м километре автодороги Карпинск — Кытлым.

Водитель бензовоза не справился с управлением, машина съехала в кювет, после чего воспламенилась и взорвалась. На цистерне ехала группа туристов, которых водитель посадил по пути.