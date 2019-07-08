Суд в Свердловской области арестовал водителя взорвавшегося бензовоза
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
«Состоялось заседание суда... Судья рассмотрела материалы полиции и арестовала водителя бензовоза на два месяца, до 7 сентября текущего года», — приводит РИА Новости слова руководителя пресс-службы Валерия Горелых.
Ранее сообщалось, что двух пострадавших в ДТП с участием бензовоза в Свердловской области в тяжёлом состоянии доставили в больницы Екатеринбурга.
По факту аварии было возбуждено уголовное дело, региональная прокуратура начала проверку.
Инцидент произошёл на 44-м километре автодороги Карпинск — Кытлым.
Водитель бензовоза не справился с управлением, машина съехала в кювет, после чего воспламенилась и взорвалась. На цистерне ехала группа туристов, которых водитель посадил по пути.