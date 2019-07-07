В МВД рассказали подробности ЧП с бензовозом в Свердловской области

Бензовоз, который взорвался в Свердловской области, ехал на дозаправку машин, обеспечивающих безопасность горного марафона «Конжак-2019». Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

«Транспортное средство направлялось для дозаправки других машин, которые обеспечивали перекрытие дороги для обеспечения безопасности международного горного марафона «Конжак-2019», — цитирует его ТАСС.

По предварительным данным, водитель автомобиля посадил на цистерну людей, а после не справился с управлением. Машина съехала в кювет и воспламенилась, после чего произошёл взрыв.

По данным властей городского округа Краснотурьинск, в результате ЧП четыре человека погибли, еще минимум семь пострадали. Согласно имеющейся информации, водитель бензовоза в момент происшествия находился в нетрезвом состоянии.

Водитель задержан, возбуждено уголовное дело.