В Свердловской области возбудили дело после ДТП с бензовозом

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей в результате взрыва бензовоза в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Свердловской области возбудили дело после ДТП с бензовозом
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 6 статьи 264 УК России», — приводит сообщение РИА Новости.

Как уточняется, прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза.

Сам водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

При взрыве бензовоза, который при отказе тормозов сошёл с дороги, четверо человек погибли.

По предварительным данным, водитель автомобиля посадил на цистерну людей, а после не справился с управлением и съехал в кювет.

Согласно имеющейся информации, водитель бензовоза в момент происшествия находился в нетрезвом.

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