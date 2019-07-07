В Свердловской области возбудили дело после ДТП с бензовозом
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 6 статьи 264 УК России», — приводит сообщение РИА Новости.
Как уточняется, прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза.
Сам водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
При взрыве бензовоза, который при отказе тормозов сошёл с дороги, четверо человек погибли.
По предварительным данным, водитель автомобиля посадил на цистерну людей, а после не справился с управлением и съехал в кювет.
Согласно имеющейся информации, водитель бензовоза в момент происшествия находился в нетрезвом.