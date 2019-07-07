В МВД рассказали о нетрезвом состоянии водителя взорвавшегося бензовоза

Водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза находился в нетрезвом состоянии в момент происшествия.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по региону Валерия Горелых.

«Сотрудники полиции установили, что водитель бензовоза 1968 года рождения находился в момент катастрофы в нетрезвом виде», — сказал он.

По его словам, данный факт подтвердила соответствующая экспертиза.

«В его крови обнаружено 0,706 промилле алкоголя, что составляет очень большую дозу», — уточнил Горелых.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате взрыва бензовоза в Свердловской области. По предварительным данным, водитель автомобиля посадил на цистерну людей, а после не справился с управлением и съехал в кювет.

Отмечается, что взрыв привёл к пожару, который уже ликвидировали.