В МЧС сообщили о ликвидации пожара после взрыва бензовоза в Свердловской области
Как указывает ведомства, бензовоз перевозил 500 л топлива из 4,5 тыс. возможных.
«Площадь пожара составила 10 кв. м. Пожарные в течение 10 минут с помощью пены ликвидировали возгорание. В бензовозе, объём которого 4,5 тыс. л, находилось всего 500 л топлива», — говорится в заявлении.
В МЧС уточнили, что угрозы для населения и окружающей среды нет.
Ранее в МВД заявили о гибели трёх человек в результате взрыва бензовоза в Свердловской области.