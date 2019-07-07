В МЧС сообщили о ликвидации пожара после взрыва бензовоза в Свердловской области

В МЧС заявили, что пожарным удалось ликвидировать возгорание, которое произошло в результате взрыва бензовоза в Свердловской области.

Как указывает ведомства, бензовоз перевозил 500 л топлива из 4,5 тыс. возможных.

«Площадь пожара составила 10 кв. м. Пожарные в течение 10 минут с помощью пены ликвидировали возгорание. В бензовозе, объём которого 4,5 тыс. л, находилось всего 500 л топлива», — говорится в заявлении.

В МЧС уточнили, что угрозы для населения и окружающей среды нет.

Ранее в МВД заявили о гибели трёх человек в результате взрыва бензовоза в Свердловской области.