Три человека погибли при взрыве бензовоза в Свердловской области

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Три человека погибли в результате взрыва бензовоза в Свердловской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по региону Валерия Горелых.

Уточняется, что ещё шесть человек получили травмы в результате происшествия. 

«Водитель бензовоза с топливом порядка 54 тонн, который направлялся для дозаправки техники по добыче каменной породы в посёлке Кытлым, допустил погрузку на верх цистерны порядка семи человек — туристов. В итоге водитель не справился с управлением своего транспортного средства», — сказал собеседник.

Отмечается, что машина съехала в кювет и воспламенилась, после чего последовал взрыв.

В Москве 23 июня на 32-м километре МКАД загорелся автомобиль Lada. Машина взорвалась в тот момент, когда к ней подошли пожарные, они не пострадали. 

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