Пять человек погибли при взрыве газового баллона в автобусе в Узбекистане

Короткая ссылка
Пять человек погибли и 21 получил ранения в результате взрыва газового баллона в автобусе в Узбекистане. Об этом сообщили в МЧС республики.
Пять человек погибли при взрыве газового баллона в автобусе в Узбекистане
  • РИА Новости

«Во вторник в 08:30 (07:30 мск) на автотрассе Бухара — Караулбазар на территории Каганского района Бухарской области в результате аварии произошёл взрыв газового баллона в автобусе, в котором находились 28 человек. Четыре человека погибли на месте, ещё один скончался в больнице», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 21 человек погиб в результате столкновения пассажирского автобуса с бензовозом в иранской провинции Исфахан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить