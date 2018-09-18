Пять человек погибли при взрыве газового баллона в автобусе в Узбекистане
- РИА Новости
«Во вторник в 08:30 (07:30 мск) на автотрассе Бухара — Караулбазар на территории Каганского района Бухарской области в результате аварии произошёл взрыв газового баллона в автобусе, в котором находились 28 человек. Четыре человека погибли на месте, ещё один скончался в больнице», — цитирует ведомство РИА Новости.
Ранее стало известно, что по меньшей мере 21 человек погиб в результате столкновения пассажирского автобуса с бензовозом в иранской провинции Исфахан.