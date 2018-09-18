В Иране при столкновении автобуса и бензовоза погиб 21 человек

По меньшей мере 21 человек погиб в результате столкновения пассажирского автобуса с бензовозом в иранской провинции Исфахан.

Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на полицию.

۲۱ کشته در تصادف اتوبوس کاشان-نطنز با تانکر حمل سوخت



رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اصفهان گفت: شامگاه گذشته برخورد مرگبار اتوبوس اسکانیا مسافربری شرکت همسفر با یک تانکر حامل مشتقات نفتی در محور نطنز - کاشان ۲۱ کشته بر جای گذاشتhttps://t.co/iEzPPnT1V1pic.twitter.com/LiLMxaPuLh — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 18 сентября 2018 г.

Отмечается, что после аварии бензовоз воспламенился. Столкновение автомобилей произошло, когда автобус направлялся из Тегерана в Керман.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 15 человек стали жертвами аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика в Афганистане. Инцидент произошёл в районе Жари провинции Кандагар.