В Иране при столкновении автобуса и бензовоза погиб 21 человек

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По меньшей мере 21 человек погиб в результате столкновения пассажирского автобуса с бензовозом в иранской провинции Исфахан.
В Иране при столкновении автобуса и бензовоза погиб 21 человек
  • Reuters

Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на полицию.

Отмечается, что после аварии бензовоз воспламенился. Столкновение автомобилей произошло, когда автобус направлялся из Тегерана в Керман.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 15 человек стали жертвами аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика в Афганистане. Инцидент произошёл в районе Жари провинции Кандагар.

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