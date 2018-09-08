При столкновении автобуса и грузовика в Афганистане погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек стали жертвами аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика в Афганистане. Инцидент произошёл в районе Жари провинции Кандагар.

Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на местные власти.

Также в результате аварии ранения получили 25 человек. Среди погибших есть женщины и дети, отметил представитель главы провинции Азиз Ахмад Азизи.

Ранее по меньшей мере шесть человек погибли и 25 пострадали в результате аварии в испанской провинции Астурия с участием автобуса.