При столкновении автобуса и грузовика в Афганистане погибли 15 человек
- Архивное фото
- Reuters
Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на местные власти.
Traffic Accident In #Kandahar Leaves 15 Deadhttps://t.co/pVohCfQJPnpic.twitter.com/WRLrsMfmt5— TOLOnews (@TOLOnews) 8 сентября 2018 г.
Также в результате аварии ранения получили 25 человек. Среди погибших есть женщины и дети, отметил представитель главы провинции Азиз Ахмад Азизи.
Ранее по меньшей мере шесть человек погибли и 25 пострадали в результате аварии в испанской провинции Астурия с участием автобуса.