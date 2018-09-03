Шесть человек погибли в результате ДТП с автобусом в Испании

По меньшей мере шесть человек погибли и 25 пострадали в результате аварии в испанской провинции Астурия с участием автобуса.

© Patrick Lefevre

globallookpress.com

Об этом сообщает El Nacional. Отмечается, что в ходе инцидента автобус влетел в отбойник эстакады. Передняя часть транспортного средства была почти полностью разбита. Уточняется, что наиболее тяжёлых пострадавших госпитализировали на вертолётах. Причина аварии пока неизвестна. Ранее в испанской провинции Малага пять человек получили травмы в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика.