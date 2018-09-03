Шесть человек погибли в результате ДТП с автобусом в Испании
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Об этом сообщает El Nacional.
Отмечается, что в ходе инцидента автобус влетел в отбойник эстакады. Передняя часть транспортного средства была почти полностью разбита.
Уточняется, что наиболее тяжёлых пострадавших госпитализировали на вертолётах.
Причина аварии пока неизвестна.
Ранее в испанской провинции Малага пять человек получили травмы в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика.