Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области возросло до 4
«Всего пострадали 11 человек при взрыве бензовоза, который при отказе тормозов сошёл с дороги. Пострадали люди, которые рядом проезжали. Четверо насмерть, которые были рядом с бензовозом», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате взрыва бензовоза в Свердловской области. По предварительным данным, водитель автомобиля посадил на цистерну людей, а после не справился с управлением и съехал в кювет.
Согласно имеющейся информации, водитель бензовоза в момент происшествия находился в нетрезвом состоянии.