Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области возросло до 4

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Глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов заявил, что число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области возросло до четырёх.

«Всего пострадали 11 человек при взрыве бензовоза, который при отказе тормозов сошёл с дороги. Пострадали люди, которые рядом проезжали. Четверо насмерть, которые были рядом с бензовозом», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате взрыва бензовоза в Свердловской области. По предварительным данным, водитель автомобиля посадил на цистерну людей, а после не справился с управлением и съехал в кювет.

Согласно имеющейся информации, водитель бензовоза в момент происшествия находился в нетрезвом состоянии.

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