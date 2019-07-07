Двух пострадавших в результате ЧП с бензовозом доставили в Екатеринбург
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«Семеро доставлены в Краснотурьинскую городскую больницу, двое из них силами санитарной авиации госпитализированы в Детскую городскую клиническую больницу №9 и в Городскую травматологическую больницу №36 Екатеринбурга», — приводит РИА Новости сообщение.
Инцидент произошёл на 44-м километре автодороги Карпинск — Кытлым. Водитель бензовоза не справился с управлением. Машина съехала в кювет и воспламенилась, после чего произошёл взрыв. Отмечается, что на цистерне ехала группа туристов, которых водитель посадил на бензовоз по пути.
По данным властей городского округа Краснотурьинск, в результате ЧП четыре человека погибли, ещё минимум семь пострадали. Согласно имеющейся информации, водитель бензовоза в момент происшествия находился в нетрезвом состоянии.
Водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.