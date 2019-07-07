Двух пострадавших в результате ЧП с бензовозом доставили в Екатеринбург

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Двое пострадавших в результате взрыва бензовоза в Свердловской области доставлены в екатеринбургские больницы, их состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Двух пострадавших в результате ЧП с бензовозом доставили в Екатеринбург
  • © ГУ МЧС России по Свердловской области

«Семеро доставлены в Краснотурьинскую городскую больницу, двое из них силами санитарной авиации госпитализированы в Детскую городскую клиническую больницу №9 и в Городскую травматологическую больницу №36 Екатеринбурга», — приводит РИА Новости сообщение.

Инцидент произошёл на 44-м километре автодороги Карпинск — Кытлым. Водитель бензовоза не справился с управлением. Машина съехала в кювет и воспламенилась, после чего произошёл взрыв. Отмечается, что на цистерне ехала группа туристов, которых водитель посадил на бензовоз по пути.

По данным властей городского округа Краснотурьинск, в результате ЧП четыре человека погибли, ещё минимум семь пострадали. Согласно имеющейся информации, водитель бензовоза в момент происшествия находился в нетрезвом состоянии.

Водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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