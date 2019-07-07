В Тулуне началась подача технической воды в дома

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В домах Тулуна в Иркутской области запустили техническое водоснабжение, которое было нарушено в связи с паводком. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В Тулуне началась подача технической воды в дома
  • РИА Новости
  • © Кирилл Шипицин

«Сегодня в час ночи поставили под нагрузку двигатель, в дома стала поступать техническая вода. Во второй насосной сейчас поставили двигатель и собираем второй, там будет проведено обеззараживание. Ведётся промывка системы водоснабжения», — рассказал министр жилищной политики, энергетики, транспорта региона Артур Сулейменов.

Он подчеркнул, что использовать техническую воду для питья ни в коем случае нельзя.

«С 6 часов утра работают ремонтные бригады, ведётся объезд территорий, смотрим, где есть прорывы, и устраняем их параллельно», — добавил он.

Ранее стало известно, что в Тулуне откроют бесплатную полевую общественную баню.

По последним данным, из-за паводков в регионе погибли 22 человека, более 400 были госпитализированы

Кроме того, URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

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