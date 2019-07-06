В Тулуне из-за проблем с водоснабжением откроют бесплатную баню

В Тулуне откроют бесплатную полевую общественную баню, так как из-за наводнения в городе отсутствует централизованное водоснабжение. Об этом сообщил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

«С завтрашнего дня в городе развернут полевую баню, её пропускная способность — 80 человек в сутки. Работает автономно на дизельном топливе», — приводит его слова РИА Новости.

При этом агентство отмечает, что воды в Тулуне не будет ещё по меньшей мере неделю, коммунальщики смогут возобновить её подачу не ранее 12 июля.

Ранее правительство организовало рабочую группу по решению вопроса с восстановлением жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области.

По последним данным, из-за паводков в регионе погибли 22 человека, а также более 400 были госпитализированы.

Кроме того, URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.