В Тулуне из-за проблем с водоснабжением откроют бесплатную баню
- РИА Новости
«С завтрашнего дня в городе развернут полевую баню, её пропускная способность — 80 человек в сутки. Работает автономно на дизельном топливе», — приводит его слова РИА Новости.
При этом агентство отмечает, что воды в Тулуне не будет ещё по меньшей мере неделю, коммунальщики смогут возобновить её подачу не ранее 12 июля.
Ранее правительство организовало рабочую группу по решению вопроса с восстановлением жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области.
По последним данным, из-за паводков в регионе погибли 22 человека, а также более 400 были госпитализированы.
Кроме того, URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.