В Тулуне из-за проблем с водоснабжением откроют бесплатную баню

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В Тулуне откроют бесплатную полевую общественную баню, так как из-за наводнения в городе отсутствует централизованное водоснабжение. Об этом сообщил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.
В Тулуне из-за проблем с водоснабжением откроют бесплатную баню
  • РИА Новости

«С завтрашнего дня в городе развернут полевую баню, её пропускная способность — 80 человек в сутки. Работает автономно на дизельном топливе», — приводит его слова РИА Новости.

При этом агентство отмечает, что воды в Тулуне не будет ещё по меньшей мере неделю, коммунальщики смогут возобновить её подачу не ранее 12 июля.

Ранее правительство организовало рабочую группу по решению вопроса с восстановлением жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области.

По последним данным, из-за паводков в регионе погибли 22 человека, а также более 400 были госпитализированы

Кроме того, URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

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