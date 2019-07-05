Врач-диетолог оценила результаты проверки растворимого кофе

Кандидат медицинских наук врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с радио Sputnik оценила результаты проверки растворимого кофе.

«Я категорически против растворимого кофе. Я только за натуральный продукт, который содержит необходимое количество теобромина в кофейном зерне. Такое зерно действительно обладает стимулирующим действием для человеческого организма», — заявила она.

По её словам, это хороший продукт, который не накапливается в организме и быстро выводится.

Что касается растворимого кофе, то Мойсенко назвала его бодрящий эффект краткосрочным.

Она также отметила, что в таком напитке может содержаться кадмий — тяжёлый металл, накапливающийся в организме и ведущий к торможению психики и нервной системы.

Ранее «Росконтроль» рассказал о результатах проверки растворимого кофе.

Агроном Елизавета Тихонова в беседе с Nation News прокомментировала результаты исследования.