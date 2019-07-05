Врач-диетолог оценила результаты проверки растворимого кофе
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«Я категорически против растворимого кофе. Я только за натуральный продукт, который содержит необходимое количество теобромина в кофейном зерне. Такое зерно действительно обладает стимулирующим действием для человеческого организма», — заявила она.
По её словам, это хороший продукт, который не накапливается в организме и быстро выводится.
Что касается растворимого кофе, то Мойсенко назвала его бодрящий эффект краткосрочным.
Она также отметила, что в таком напитке может содержаться кадмий — тяжёлый металл, накапливающийся в организме и ведущий к торможению психики и нервной системы.
Ранее «Росконтроль» рассказал о результатах проверки растворимого кофе.
Агроном Елизавета Тихонова в беседе с Nation News прокомментировала результаты исследования.