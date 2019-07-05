Врач-диетолог оценила результаты проверки растворимого кофе

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с радио Sputnik оценила результаты проверки растворимого кофе.
Врач-диетолог оценила результаты проверки растворимого кофе
  • ©Lino Mirgeler/dpa
  • globallookpress.com

«Я категорически против растворимого кофе. Я только за натуральный продукт, который содержит необходимое количество теобромина в кофейном зерне. Такое зерно действительно обладает стимулирующим действием для человеческого организма», — заявила она.

По её словам, это хороший продукт, который не накапливается в организме и быстро выводится.

Что касается растворимого кофе, то Мойсенко назвала его бодрящий эффект краткосрочным.

Она также отметила, что в таком напитке может содержаться кадмий — тяжёлый металл, накапливающийся в организме и ведущий к торможению психики и нервной системы.

Ранее «Росконтроль» рассказал о результатах проверки растворимого кофе.

Агроном Елизавета Тихонова в беседе с Nation News прокомментировала результаты исследования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить