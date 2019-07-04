«Росконтроль» рассказал о результатах проверки растворимого кофе

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» рассказал о результатах проверки растворимого гранулированного кофе, сообщает Nation News.

Исследовались такие марки, как Nescafé, «Жокей», Bonvida, «Каждый день», Auchan, Italica и MacCoffee Favorite.

Все изученные образцы признаны безопасными, поскольку в них нет посторонних примесей, а количество токсичных веществ оказалось в пределах, не превышающих норму.

Больше всего баллов получил Nescafé Classic. Второе место занимает Auchan, третье — «Каждый день».

Что касается кофеина, то наибольшее его содержание оказалось в продукции Auchan и Bonvida — 4,48% и 4,37% соответственно, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал результаты исследования «Росконтроля» наиболее популярных марок кваса.