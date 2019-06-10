В Союзе потребителей оценили результаты проверки кваса

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал результаты исследования «Росконтроля» наиболее популярных марок кваса, которое выявило нарушения в маркировке товара.

«В законе о защите прав потребителей есть 10-я статья, которая называется «Информация о товарах (работах, услугах)». Имеется в виду обязательная информация, которая должна доводиться до потребителя, изготовителя. В отношении продуктов питания изготовитель обязан довести (полные сведения о составе — RT). Если он не довёл, то продавец не должен продавать такой продукт», — сказал Шелищ.

Он отметил растущий спрос на квас с началом летнего сезона.

«Квас, конечно, — очень популярный традиционный напиток. Летом он для многих людей незаменим», — добавил эксперт.

Ранее специалисты «Росконтроля» проверили исследование качества семи образцов пастеризованного кваса. Сообщалось, что все участники тестов совершили одну и ту же ошибку — не указали информацию о содержании консерванта диоксида серы (Е220).