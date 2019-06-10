В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса

Специалисты «Роскачества» проверили качество семи образцов пастеризованного кваса.

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

Согласно исследованию, все участники тестов совершили одну и ту же ошибку — не указали информацию о содержании консерванта диоксида серы (Е220). Данная добавка представляет опасность для людей с непереносимостью, в связи с чем её указание в маркировке — обязательно.

По итогам проверки высшие оценки получили продукты брендов: «Русский дар» (73), «Очаковский» (71) и «Лидский» (69). При этом самый высокий балл за вкус достался напиткам брендов: «Очаковский», «Русский дар», и «Никола» — 14 баллов.

Ранее kp.ru сообщало, что специалисты «Роскачества» рассказали, как выбирать воду и квас при жаркой погоде.