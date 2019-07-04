Исследование показало рост числа смертей в машинах скорой помощи в России

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Александра Рыкова
В России в 2018 году в автомобилях скорой помощи умерли 6,8 тыс. человек, что почти на 24% больше показателей 2009 года (5,5 тыс.).
Исследование показало рост числа смертей в машинах скорой помощи в России
  • РИА Новости

Это результаты исследования ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве, в котором была проанализирована работа скорой медицинской помощи в России в 2018 году. Текст исследования имеется в распоряжении RT.

Как сообщили RT в Минздраве России, рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что «скорая» стала быстрее доезжать до пациентов: доля вызовов со временем доезда до пациента менее чем за 20 минут по отношению к общему числу вызовов возросла с 82,5% в 2009 году до 89,4% в 2018 году.

«Если раньше пациенты в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии умирали до приезда выездной бригады скорой медицинской помощи, то сейчас выездная бригада успевает начать оказание скорой медицинской помощи таким пациентам, а также доставить их в стационар. Однако часть пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии всё же умирают на этапе медицинской эвакуации в автомобиле скорой медицинской помощи», — пояснили в Минздраве.

Как говорится в тексте исследования ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения, всего в 2018 году было совершено 43,9 млн выездов бригад скорой помощи. Около 5% из них оказались безрезультатными (ложный вызов, пациента не оказалось на месте, пациент оказался здоров или умер до приезда «скорой»).

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