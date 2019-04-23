В МВД призвали оборудовать региональные больницы России реанимобилями

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Министерство внутренних дел России рекомендует оборудовать региональные больницы реанимобилями для снижения числа погибших в ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на методические рекомендациях ведомства.

Отмечается, что рекомендации подготовлены в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

«Мероприятиями проекта, предусматривающими участие в нём органов исполнительной власти субъектов России, являются: оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях», — говорится в сообщении.

Ранее в Совете Федерации одобрили закон об ужесточении наказания для водителей, покинувших место ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов в беседе с Nation News заявил, что скрывшихся с места аварии водителей справедливо приравняли к тем, кто находится за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

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