Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП
- Reuters
Согласно закону, если в результате аварии серьёзно пострадали люди, то это влечёт наказание в виде принудительных работ на срок до трёх лет либо лишения свободы на срок до четырёх лет с лишением права занимать определённые должности.
За ДТП с одним погибшим грозит лишение свободы сроком до семи лет, а с двумя и более погибшими — до девяти.
Законопроект был внесён правительством на рассмотрение. 17 апреля Госдума приняла его в третьем чтении.
Автоюрист в беседе с RT прокомментировал инициативу.