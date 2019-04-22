Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, если в результате аварии серьёзно пострадали люди, то это влечёт наказание в виде принудительных работ на срок до трёх лет либо лишения свободы на срок до четырёх лет с лишением права занимать определённые должности.

За ДТП с одним погибшим грозит лишение свободы сроком до семи лет, а с двумя и более погибшими — до девяти.

Законопроект был внесён правительством на рассмотрение. 17 апреля Госдума приняла его в третьем чтении.

Автоюрист в беседе с RT прокомментировал инициативу.