В ЦОДД поддержали инициативу увеличить размер штрафа за превышение скорости

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В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) поддержали инициативу ГИБДД увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до трёх тысяч рублей.
В ЦОДД поддержали инициативу увеличить размер штрафа за превышение скорости
  • РИА Новости

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление ЦОДД.

«Центр организации дорожного движения Москвы поддерживает пересмотр неадминистрируемого порога превышения скорости», — говорится в тексте.

В столице, по данным учреждения, основным нарушением ПДД считается превышение скоростного режима. Это, в свою очередь, повышает риск ДТП и тяжесть травм.

«Снижение нештрафуемого порога, как мы надеемся, позволит... повысить безопасность дорожного движения», — заключили эксперты.

Ранее замглавы Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин заявил, что ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до трёх тысяч рублей.

Зампред Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в беседе с URA.RU прокомментировал инициативу.

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