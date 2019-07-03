Названы города России с высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Авито».

В рамках исследования были изучены показатели 23 российских городов, средняя зарплата в рассматриваемых регионах составила 37 тыс. рублей.

«В Москве средняя зарплата составила 57,9 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 47,4 тыс., в Екатеринбурге — 39,3 тыс., в Новосибирске — 37,4 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

При этом, как добавили представители «Авито», наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и Тюмени (10,2%).

В свою очередь, наиболее низкие зарплаты зафиксированы в том числе в Тольятти (29,2 тыс. рублей), Волгограде (29,3 тыс.) и Ульяновске (29,4 тыс. рублей).

Ранее, как передавало RIA56 со ссылкой на Оренбургстат, среднемесячная номинальная зарплата сотрудников организаций Оренбургской области в январе — апреле 2019 года составила почти 30,6 тыс. рублей.