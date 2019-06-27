В Оренбургской области заявили о росте зарплат в январе — апреле

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Среднемесячная номинальная зарплата сотрудников организаций Оренбургской области в январе — апреле 2019 года составила почти 30,6 тыс. рублей. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает RIA56 со ссылкой на Оренбургстат.
В Оренбургской области заявили о росте зарплат в январе — апреле
  • РИА Новости

Реальная заработная плата выросла на 1%.

Уровень зарплаты в организациях, занимающихся добычей полезных ископаемых, достиг 56,2 тыс. рублей.

Второе место занимает финансовая и страховая деятельность с зарплатами около 45 тыс.

В отчётный период среди субъектов Приволжского федерального округа Оренбургская область занимала седьмое место по уровню зарплаты. Максимальное значение зафиксировано в Пермском крае — почти 36 тыс. рублей.

Ранее progorod43.ru сообщало, что среднемесячная зарплата в Кировской области в первой половине 2019 года составила 28,2 тыс. рублей.

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