В Калининградской области рассказали о средней зарплате в апреле

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата сотрудников в крупных, средних и малых организациях Калининградской области в апреле 2019 года достигла 33,8 тыс. рублей. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

По сравнению с апрелем 2018 года показатель вырос на 4,5%, по сравнению с мартом 2019-го — на 0,3%.

Реальная зарплата составила 98,8% и 99,9% соответственно.

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 июня 2019 года — 437 тыс. рублей.

Также стало известно, что среднемесячная зарплата в Кировской области в первой половине 2019 года составила 28,2 тыс. рублей. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Кировстат.

По сравнению с аналогичным периодом 2018-го показатель вырос на 6,9%.

Ранее в Удмуртии рассказали о росте среднемесячной зарплаты в январе — апреле.