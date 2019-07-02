Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска
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«Губернатор действительно позвонил и извинился... Принёс извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена», — сказала она.
По её словам, она считает инцидент исчерпанным и понимает, что всё было сказано на эмоциях.
В пресс-службе главы региона подтвердили звонок Наталье.
Усс во время посещения подтопленного Канска резко ответил на вопрос жительницы, которая спросила его, что будет, если местную дорогу размоет.
В Госдуме, комментируя эти слова, отметили, что «ситуация очень тяжёлая, нервы у всех на пределе».
В сети было опубликовано видео, снятое во время встречи губернатора с жителями города.
Как отметили в пресс-службе главы региона, присутствовавшие на встрече знают, что видео «не отражает реального разговора» и вырвано из контекста.
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