Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс принёс извинения жительнице Канска за резкий ответ на её вопрос о возможном подтоплении местной дороги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на жительницу города Наталью.

«Губернатор действительно позвонил и извинился... Принёс извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена», — сказала она.

По её словам, она считает инцидент исчерпанным и понимает, что всё было сказано на эмоциях.

В пресс-службе главы региона подтвердили звонок Наталье.

Усс во время посещения подтопленного Канска резко ответил на вопрос жительницы, которая спросила его, что будет, если местную дорогу размоет.

В Госдуме, комментируя эти слова, отметили, что «ситуация очень тяжёлая, нервы у всех на пределе».

В сети было опубликовано видео, снятое во время встречи губернатора с жителями города.

Как отметили в пресс-службе главы региона, присутствовавшие на встрече знают, что видео «не отражает реального разговора» и вырвано из контекста.