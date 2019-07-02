В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске

Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.

«Понятно, что ситуация очень тяжёлая, нервы у всех на пределе. Люди ждут помощи, а не истерику. И вопросы задают прежде всего представителям власти», — приводит РИА Новости слова парламентария.

Как отметил Ревенко, больше жителям надеяться не на кого.

«В этой ситуации власть не имеет права на подобного рода эмоции, с людьми нужно разговаривать исключительно уважительно, особенно сейчас. Считаю, что Александру Викторовичу стоило бы извиниться», — добавил он.

Ранее Усс во время визита в подтопленный город Канск резко ответил на вопрос местной жительницы, которая спросила его, что будет, если местную дорогу размоет.

В частности, он заявил о попытке «качнуть права».