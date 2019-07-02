Красноярский губернатор резко ответил на вопрос жительницы Канска

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Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе визита в подтопленный город Канск резко отреагировал на вопрос местных жителей о состоянии дороги, увидев в их словах попытку «качнуть права», пишет РИА Новости.
Красноярский губернатор резко ответил на вопрос жительницы Канска
  • РИА Новости

Как уточняет агентство, местная жительница спросила главу региона, видел ли он дорогу и что будет, если её размоет.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть... Мы и дорогу видели... Если её размоет — значит, её восстановят», — сказал Усс.

В его пресс-службе пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Ранее в Канске в связи с паводком был введён режим ЧС. Как отмечали в МЧС, уровень воды в реке Кан Канского района стабильно снижается

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