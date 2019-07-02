Красноярский губернатор резко ответил на вопрос жительницы Канска
- РИА Новости
Как уточняет агентство, местная жительница спросила главу региона, видел ли он дорогу и что будет, если её размоет.
«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть... Мы и дорогу видели... Если её размоет — значит, её восстановят», — сказал Усс.
В его пресс-службе пока никак не прокомментировали эту ситуацию.
Ранее в Канске в связи с паводком был введён режим ЧС. Как отмечали в МЧС, уровень воды в реке Кан Канского района стабильно снижается.