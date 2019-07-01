В МЧС прогнозируют стабилизацию паводковой обстановки в Канске

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Уровень воды в реке Кан Канского района Красноярского края стабильно снижается, сообщает пресс-служба МЧС России.
В МЧС прогнозируют стабилизацию паводковой обстановки в Канске
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«В дальнейшем прогнозируется стабилизация паводковой обстановки на территории Канска», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Как уточнили в МЧС, в районе паводка организовано проведение подворовых обходов, оповещение и информирование населения о складывающейся обстановке.

«Мониторинг уровня воды проводится каждые четыре часа», — добавили в ведомстве.

Ранее в Канске ввели режим ЧС из-за паводка. В результате повышения уровня воды в реке Кан было подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки. 

Интернет-издание Inforeactor сообщило, что в МЧС предупредили жителей Красноярского края об ухудшении погоды 1 июля.

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