Спасатели предупредили о ветре до 25 м/с в Красноярском крае

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Главное управление МЧС России по Красноярскому краю предупредило об ухудшении погоды в понедельник, 1 июля. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.
Спасатели предупредили о ветре до 25 м/с в Красноярском крае
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По прогнозу, в центральных и южных районах местами возможны очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, в том числе крупный.

При грозах ожидается усиление ветра 15—18 м/с, местами порывы будут достигать 25 м/с.

В Эвенкийском муниципальном районе и в центральных районах Красноярского края местами сильная жара, днём температура воздуха превысит +30 ˚С.

26 июня URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе объявлено штормовое предупреждение.

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