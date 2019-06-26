В ХМАО объявлено штормовое предупреждение

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В Ханты-Мансийском автономном округе объявлено штормовое предупреждение, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное МЧС.
В ХМАО объявлено штормовое предупреждение
  • РИА Новости

В среду, 26 июня, в восточной части возможны ливни и ветер с порывами до 23 м/с.

«Силы и средства Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре находятся в готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации», — отметили в ведомстве.

Также стало известно, что днём в четверг, 27 июня, в западных районах Курской области местами ожидается пожарная опасность пятого класса. Об этом информирует kp.ru со ссылкой на прогноз регионального гидрометцентра. Как напомнили в ГУ МЧС России по региону, в случае необходимости можно обратиться за помощью по номеру «112».

Ранее спасатели предупредили о заморозках в Коми.

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