В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.

По словам пресс-секретаря Елены Уляшевой, присутствовавшие на встрече знают, что распространяемое в СМИ и соцсетях видео «не отражает реального разговора» губернатора с жителями и вырвано из контекста.

«У губернатора вчера было несколько очень конкретных и содержательных разговоров с людьми, пострадавшими от наводнения», — написала она в Facebook.

Как отметила Уляшева, некоторые удивились, что Усс в белой рубашке и в туфлях отправился в зону подтопления.

«Да, он действительно даже не стал переодеваться, просто снял галстук и оперативно вылетел в район сразу после проведения совещания, где ему доложили о последствиях наводнения. Его целью было лично оценить ситуацию — независимо от того, что докладывают подчинённые», — добавила она.

«Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором», — отметила Уляшева.

«Мы все живые люди. И есть определённая часть СМИ, задача которых… выхватывать такие эмоциональные вещи. Их не волнует содержание, их волнует форма», — подчеркнула пресс-секретарь.

Усс, посещая подтопленный Канск, резко ответил на вопрос местной жительницы, которая спросила его, что будет, если местную дорогу размоет. В частности, он заявил о попытке «качнуть права».

В Государственной думе, комментируя эти слова, отметили, что «ситуация очень тяжёлая, нервы у всех на пределе», призвав главу региона принести извинения.