В Молочном союзе России оценили новые правила продажи молочных продуктов
- РИА Новости
«С 1 июля вводится электронная сертификация для нескольких видов молочной продукции: сливочного масла, сыра, сухого молока. А с 1 ноября — на всю линейку молочной продукции», — напомнила она.
По её словам, такая сертификация позволит защитить от фальсификата, реэкспорта, контрабанды и так далее.
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. Теперь продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.
В мае, как передавал «ПолитЭксперт», «Роскачество» отчиталось об итогах проверки продукции с заменителями молочного жира в Москве.