В Молочном союзе России оценили новые правила продажи молочных продуктов

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Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая в беседе с НСН оценила постановление правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
В Молочном союзе России оценили новые правила продажи молочных продуктов
  • РИА Новости

«С 1 июля вводится электронная сертификация для нескольких видов молочной продукции: сливочного масла, сыра, сухого молока. А с 1 ноября — на всю линейку молочной продукции», — напомнила она.

По её словам, такая сертификация позволит защитить от фальсификата, реэкспорта, контрабанды и так далее.

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. Теперь продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.

В мае, как передавал «ПолитЭксперт», «Роскачество» отчиталось об итогах проверки продукции с заменителями молочного жира в Москве. 

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