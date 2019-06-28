Число фигурантов по делу о загрязнении в «Дружбе» увеличилось до 13
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«Число фигурантов дела — 13 человек. Среди новых фигурантов есть Цуканова, Рубцов и Пятилетова», — цитирует адвоката ТАСС.
По его словам, все вышеуказанные лица являются сотрудниками компании «Транснефть».
Ранее Самарский районный суд отправил одного из фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» под домашний арест.
7 мая в Минэнерго сообщили о задержании четырёх человек по делу о загрязнении нефти. Позднее они были арестованы. Ещё двух фигурантов дела объявили в розыск.
Позднее в деле появились ещё четыре фигуранта, их поместили под домашний арест.
Аналитик Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по «Дружбе».