По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

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RT
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека. В конце апреля Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти.
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
  • РИА Новости

«Следственные действия выявили группу компаний, осуществлявших незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений», — сказал Новак.

Он добавил, что материалы проверки в настоящее время переданы в генеральную прокуратуру.

«Возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2. Четыре человека задержаны и решением суда помещены в СИЗО», — добавил Новак.

27 апреля Минэнерго России создало комиссию по проверке нарушения качества нефти.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

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