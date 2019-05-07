По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека. В конце апреля Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти.

РИА Новости

«Следственные действия выявили группу компаний, осуществлявших незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений», — сказал Новак. Он добавил, что материалы проверки в настоящее время переданы в генеральную прокуратуру. «Возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2. Четыре человека задержаны и решением суда помещены в СИЗО», — добавил Новак. 27 апреля Минэнерго России создало комиссию по проверке нарушения качества нефти. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу «Дружба».