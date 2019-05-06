«Укртранснафта» готова возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

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Компания «Укртранснафта» готова возобновить транзит нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба». Об этом говорится в сообщении компании.
«Укртранснафта» готова возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба»
  • РИА Новости

«6 мая 2019 года....направлена телеграмма о готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба», — приводит РИА Новости сообщение.

Как добавили в компании, в понедельник, 6 мая, качественная нефть начала поступать с белорусской линейно-производственной диспетчерской станции «Мозырь» в сторону Украины.

25 апреля компания вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

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