«Укртранснафта» готова возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба»
- РИА Новости
«6 мая 2019 года....направлена телеграмма о готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба», — приводит РИА Новости сообщение.
Как добавили в компании, в понедельник, 6 мая, качественная нефть начала поступать с белорусской линейно-производственной диспетчерской станции «Мозырь» в сторону Украины.
25 апреля компания вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу «Дружба».