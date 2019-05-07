По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» в розыск объявлены два человека

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Следственный комитет России сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в розыск объявлены два человека.
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» в розыск объявлены два человека
  • © Следственный комитет РФ

«Двое подозреваемых находятся в розыске», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека. Суд арестовал их на два месяца — до 29 июня.

23 апреля Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. 1 мая на белорусском участке «Дружбы» началась очистка от некачественной нефти.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

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