Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики России.
Как отметили в ведомстве, нормализация качества нефти в порту Усть-Луга ожидается через три дня.
При этом, указывает агентство, в «Белнефтехиме» заявили, что поступление качественной нефти на сам Мозырский нефтеперерабатывающий завод произойдёт 5 мая.
Ранее качественная российская нефть поступила на белорусскую границу по нефтепроводу «Дружба».
1 мая на белорусском участке «Дружбы» началась очистка от некачественной нефти.
Эксперт Вячеслав Кулагин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию.