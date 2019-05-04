Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии

Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики России.

Как отметили в ведомстве, нормализация качества нефти в порту Усть-Луга ожидается через три дня.

При этом, указывает агентство, в «Белнефтехиме» заявили, что поступление качественной нефти на сам Мозырский нефтеперерабатывающий завод произойдёт 5 мая.

Ранее качественная российская нефть поступила на белорусскую границу по нефтепроводу «Дружба».

1 мая на белорусском участке «Дружбы» началась очистка от некачественной нефти.

Эксперт Вячеслав Кулагин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию.