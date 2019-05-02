Чистая российская нефть поступила на границу с Белоруссией по «Дружбе»
- РИА Новости
«В 12:40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Республики Беларусь. Проведено вытеснение загрязнённой органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода «Дружба» в резервуары ЛПДС «Унеча», — сообщили в «Белнефтехиме».
Как отмечается, все действия сторонами согласованы и проводятся по графику.
Ранее в Белоруссии начали очищать «Дружбу» от некачественной нефти.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил уголовного наказания за инцидент с загрязнением нефтепровода.
Эксперт Вячеслав Кулагин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию.