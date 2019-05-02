Чистая российская нефть поступила на границу с Белоруссией по «Дружбе»

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Качественная российская нефть поступила на белорусскую границу по нефтепроводу «Дружба», её транспортировка продолжилась в сторону диспетчерской станции «Мозырь».
Чистая российская нефть поступила на границу с Белоруссией по «Дружбе»
  • РИА Новости

«В 12:40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Республики Беларусь. Проведено вытеснение загрязнённой органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода «Дружба» в резервуары ЛПДС «Унеча», — сообщили в «Белнефтехиме».

Как отмечается, все действия сторонами согласованы и проводятся по графику.

Ранее в Белоруссии начали очищать «Дружбу» от некачественной нефти.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил уголовного наказания за инцидент с загрязнением нефтепровода.

Эксперт Вячеслав Кулагин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию.

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