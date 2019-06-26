Фигуранта дела о грязной нефти в «Дружбе» перевели под домашний арест

Короткая ссылка
Самарский районный суд изменил меру пресечения находившемуся под стражей фигуранту дела о загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба» — сотруднику компании ООО «Магистраль» Сергею Баландину.
Фигуранта дела о грязной нефти в «Дружбе» перевели под домашний арест
  • © Егор Еремов
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Он отправлен под домашний арест», — сообщили в суде.

Ранее в Самарском областном суде проинформировали, что Баландин написал явку с повинной.

7 мая в Минэнерго сообщили о задержании четырёх человек по делу о загрязнении нефти. Позднее они были арестованы. Ещё двух фигурантов дела объявили в розыск.

Аналитик Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить