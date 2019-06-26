Фигуранта дела о грязной нефти в «Дружбе» перевели под домашний арест

Самарский районный суд изменил меру пресечения находившемуся под стражей фигуранту дела о загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба» — сотруднику компании ООО «Магистраль» Сергею Баландину.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Он отправлен под домашний арест», — сообщили в суде.

Ранее в Самарском областном суде проинформировали, что Баландин написал явку с повинной.

7 мая в Минэнерго сообщили о задержании четырёх человек по делу о загрязнении нефти. Позднее они были арестованы. Ещё двух фигурантов дела объявили в розыск.

Аналитик Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу «Дружба».