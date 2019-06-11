В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились ещё четыре фигуранта
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По данным агентства, в отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«Суд вынес решение о домашнем аресте до 30 июня для Владимира Матюхина, Дмитрия Никишова, Романа Гладкова и Романа Якушева», — уточнил представитель судебной инстанции.
Отмечается, что они являются подозреваемыми по ст. 215.3 УК России.
Ранее стало известно об аресте четырёх человек по делу о загрязнении нефти в «Дружбе». Позднее суд в Самаре заочно арестовал ещё двух фигурантов дела.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу.