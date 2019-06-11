В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились ещё четыре фигуранта

В уголовном деле о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» появились четыре новых фигуранта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Самарского районного суда.

По данным агентства, в отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Суд вынес решение о домашнем аресте до 30 июня для Владимира Матюхина, Дмитрия Никишова, Романа Гладкова и Романа Якушева», — уточнил представитель судебной инстанции.

Отмечается, что они являются подозреваемыми по ст. 215.3 УК России.

Ранее стало известно об аресте четырёх человек по делу о загрязнении нефти в «Дружбе». Позднее суд в Самаре заочно арестовал ещё двух фигурантов дела.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу.