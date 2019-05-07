Загрязнение нефти в «Дружбе» произошло для сокрытия хищения

Следственный комитет России заявил, что загрязнение в трубопроводе «Дружба» произошло для сокрытия хищения нефти на сумму не менее 1 млн рублей.

«В марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТа, с добавлением в её состав хлорсодержащих соединений», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно об аресте четырёх подозреваемых по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», в розыск были объявлены ещё двое человек.

1 мая главный инженер предприятия «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что на белорусском участке трубопровода «Дружба» началась очистка от некачественной нефти.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу «Дружба».