В Госдуме назвали вынужденной мерой приостановку ДРСМД

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Полина Полетаева
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT одобрение Советом Федерации закона о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В Госдуме назвали вынужденной мерой приостановку ДРСМД
  • Reuters

«Безусловно, данная мера носит ответный зеркальный характер. Это мера вынужденная. При этом хочу отметить, что в отличие от Соединённых Штатов мы не вышли из договора, а приостановили его действие», — сказал он.

Депутат добавил, что вся ответственность «за разрушение европейской безопасности» лежит «целиком и полностью на США».

«В случае невозвращения США к этому договору 2 августа он прекратит своё действие. Западные партнёры должны понимать, чем это чревато в случае прекращения действия договора», — заключил Швыткин.

Ранее стало известно, что Совфед одобрил закон о приостановлении ДРСМД.

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