В Госдуме назвали вынужденной мерой приостановку ДРСМД
- Reuters
«Безусловно, данная мера носит ответный зеркальный характер. Это мера вынужденная. При этом хочу отметить, что в отличие от Соединённых Штатов мы не вышли из договора, а приостановили его действие», — сказал он.
Депутат добавил, что вся ответственность «за разрушение европейской безопасности» лежит «целиком и полностью на США».
«В случае невозвращения США к этому договору 2 августа он прекратит своё действие. Западные партнёры должны понимать, чем это чревато в случае прекращения действия договора», — заключил Швыткин.
Ранее стало известно, что Совфед одобрил закон о приостановлении ДРСМД.