В Кремле оценили возвращение российской делегации в ПАСЕ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

«Что касается возвращения нашей делегации в ПАСЕ, принятия соответствующей резолюции и направления наших парламентариев — это весьма позитивное явление, можно относиться только позитивно», — сказал он.

Вместе с этим Песков добавил, что данное решение депутатов ПАСЕ является победой здравого смысла.

«Парламентская ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации», — добавил он.

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших.

Позднее депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Данный вопрос будет рассмотрен 26 июня.

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы вызвало довольно острую реакцию с украинской стороны. Резолюцию организации уже прокомментировали экс-президент Украины Пётр Порошенко, украинский премьер Владимир Гройсман, МИД Украины и нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.