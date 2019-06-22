Эксперт рассказал о мерах по борьбе с онкологией в России

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Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн в беседе с kp.ru рассказал о мерах по борьбе с онкологией в стране.
Эксперт рассказал о мерах по борьбе с онкологией в России
  • РИА Новости

«Действительно, в России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Документ ставит задачу к 2024 году довести выявление рака у пациентов на ранних стадиях до 63%», — заявил он.

По словам Каприна, также необходимо добиться снижения смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тыс. человек, а доля пациентов, состоящих на учёте пять и более лет, должна вырасти до 60%.

В 2019 году, как указал специалист, на обеспечение онкобольных лекарствами для химиотерапии в регионы будет направлено около 70 млрд рублей. 

Кроме того, сказал Каприн, онкология — это в том числе хирургия с большой технической оснащённостью операций, важнейшей составляющей в этой связи он назвал лучевую технику.

Ранее сообщалось, что во время прямой линии президент России Владимир Путин подчеркнул, что здоровье и жизнь людей являются «безусловным приоритетом».

Особое внимание государство уделяет ситуации с раковыми заболеваниями — борьба с онкологией выделена в отдельное направление нацпроекта «Здравоохранение».

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